여한구 "수출 불확실성 해소…주요국 대비 불리하지 않아"

통상교섭본부장, 암참 비공개 간담회 참석

美 외투기업 상대로 '對韓 투자 확대' 당부

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 "한미 관세 협상 타결로 우리 기업의 단기적 수출 불확실성이 해소되고 주요국 대비 불리하지 않은 경제조건을 확보했다"고 평가했다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장이 8일 서울 여의도 주한미국상공회의소(암참) 사무실에서 열린 비공개 간담회에서 발언하고 있다.

여한구 본부장은 8일 서울 여의도 주한미국상공회의소(암참) 사무실에서 열린 비공개 간담회 모두발언을 통해 "조선·자동차·반도체·바이오·배터리·원전 등 전략산업 분야에서 한미 간 '제조업 르네상스' 파트너십을 강화해 나갈 것"이라며 이같이 밝혔다. 이날 간담회는 한미 관세 협상 결과를 비롯한 통상 현안을 논의하기 위해 마련됐다. 비공개로 진행된 간담회엔 제조업·항공우주 및 방위산업·헬스케어·자동차·인공지능(AI) 등 산업 분야별 한미 글로벌 기업 고위 임원들이 참석했다.

여 본부장은 특히 미국 기업들이 꾸준히 문제를 제기해온 비관세 장벽에 관해 "미국 기업들의 불만과 애로를 적극 청취하고 해결하기 위한 'US 헬프 데스크(Help Desk)'를 운영해 나가겠다"고 했다. 한국에 진출해 있는 다양한 외투 기업들이 보다 나은 환경에서 투자할 수 있도록 지원한다는 방침이다.

아울러 "관세 협상 타결로 대외 통상환경 불확실성이 상당 부분 해소된 만큼 미국 외투 기업들이 한국의 AI·데이터센터 등 산업에 적극적인 투자 확대에 나서주길 바란다"고 했다.

여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장과 제임스 김 주한미국상공회의소(암참) 회장 겸 대표이사가 8일 서울 여의도 암참 사무실에서 열린 비공개 간담회에서 기념촬영을 하고 있다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 최근 타결된 한미 관세 협상에 대해 환영과 지지의 뜻을 밝히면서 "양국 비즈니스 환경의 예측 가능성과 안정성을 크게 높인 것"이라고 평가했다.

그는 "이번 합의의 모멘텀을 살려 향후 남은 과제를 해결하고 새로운 기회를 창출하며, 한미 경제 파트너십을 한층 강화할 수 있을 것이라 확신한다"며 "앞으로도 비관세 장벽과 분야별 관세 이슈 등 중요한 현안들에 관한 실질적인 해법을 마련하기 위해 한국 정부와 긴밀히 협력하겠다"고 했다.





