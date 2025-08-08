'SKT 반사이익' LG유플러스…영업익 20%↑ 회선수 3000만(종합)

LGU+, 2025년 2분기 경영실적 발표

매출 10% 증가한 3.8조…영업이익 3045억

5G 가입회선 20% 증가…IDC 사업 호조

LG유플러스는 2025년 2분기 연결기준 매출액은 3조8444억원, 영업이익 3045억원을 기록해 지난해 같은 기간과 비교해 각각 10%, 19.9% 증가했다고 8일 밝혔다. 이로써 LG유플러스는 지난 1분기에 이어 2분기에도 실적 턴어라운드를 달성하며 두 분기 연속 실적 개선세를 나타냈다.

2분기 무선사업 부문 매출은 전년 동기보다 3.8% 늘어난 1조6542억원을 기록했다. 알뜰폰을 포함한 LG유플러스 무선 가입회선수가 지난해 2분기보다 9.9% 증가한 2991만7000여개로 총 가입회선 3000만개 돌파를 눈앞에 두고 있다. 특히 5G 가입회선이 893만개로 20.5% 증가하면서 무선사업 매출 성장세를 이끌었다.

초고속 인터넷과 인터넷TV(IPTV) 사업으로 구성된 스마트홈 부문은 지난해 2분기 대비 2.7% 증가한 6366억원의 매출을 달성했다.

특히 초고속인터넷 매출이 3022억원으로 전년 동기 대비 6.7% 늘었다. 가입 회선도 547만9000개로 같은 기간 4% 상승했다. 특히 500M 속도 이상 상품에 가입한 회선이 81.3%를 차지하며 실적 개선에 힘을 보탰다.

IPTV사업 매출은 지난해 2분기 3349억원과 유사한 3305억원을 기록했다. IPTV 가입회선은 569만9000개로 전년 동기 대비 3.3% 늘었다.

기업인프라 부문 매출은 자회사인 'LG유플러스볼트업'에 전기차 충전사업을 양도하는 등으로 인해 지난해 같은 기간 대비 0.3% 감소한 4277억원을 기록했다.

다만 인터넷데이터센터(IDC) 사업은 고객사 입주에 따라 가동률이 상승하고 매출이 성장해 작년 동기 대비 5% 증가한 963억원의 매출을 달성했다.

LG유플러스는 지난 2월 '케이스퀘어 데이터센터 가산' 위탁운영계약을 체결한 데 이어, 향후 코람코자산운용이 추진하는 복수의 데이터센터 시설 및 임차기업 관리를 총괄 운영하는 등 IDC 사업에 힘을 실을 예정이다.

마케팅비용은 단말기 판매량 증가에 따라 지난해 같은 기간 대비 3.5% 늘어난 5401억원을 기록했다. 설비투자(CAPEX)는 지난해 2분기에 비해 29.4% 감소한 3933억원을 집행했다.

여명희 LG유플러스 최고재무책임자/최고리스크책임자(CFO/CRO)는 "이번 분기에도 구조적 원가 경쟁력 개선 활동을 통해 2분기 연속 이익 턴어라운드를 기록할 수 있었다"고 밝혔다. 그는 "단통법 폐지 등 시장 불확실성 속에서도 본원적 서비스 경쟁력을 확고히하고 장기적인 기업 가치 제고를 위한 주주환원을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



