본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

아우토반 최고기록 깼다…시속 320㎞ 질주한 운전자 최후

박지수인턴기자

입력2025.08.07 14:19

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시속 320㎞로 기록 경신
제한속도보다 시속 200㎞ 넘어

독일의 아우토반으로 기사 특정 내용과 무관. 픽사베이

독일의 아우토반으로 기사 특정 내용과 무관. 픽사베이

AD
원본보기 아이콘

독일의 아우토반 고속도로에서 주행하던 운전자가 제한 속도 위반으로 현지 경찰에 붙잡혔다. 당시 시속은 320㎞로, 제한 속도 120㎞를 넘는 것은 물론이고 역대 최고 속도를 기록했다.


6일(현지시간) AP통신은 독일 경찰을 인용해 "한 운전자가 베를린 서쪽의 아우토반에서 시속 320㎞가 넘는 속도로 운전하는 모습이 포착됐다"고 보도했다. 신원이 확인되지 않은 운전자는 지난달 28일 A2 고속도로를 따라 경주하던 중 붙잡혔다.

마그데부르크 경찰청은 운전자에게 900유로(145만원)의 벌금을 부과하고, 3개월 동안 면허를 금지했다고 전했다. '단속 트레일러'로 알려진 도로변 레이더 스탠드가 정기 점검 중 운전자를 포착했을 때 레이더 디스플레이에는 시속 321㎞로 '최고 기록'이 찍혀 있었다.


제한 속도 없이 운행돼 전 세계의 이목을 사로잡아온 아우토반 고속도로는 명성과 같이 모든 구간이 자유로운 것은 아니다. 일부 구간은 안전 위험과 환경 보호 등으로 시속 120㎞의 제한을 두고 있으며 해당 운전자가 적발된 구간의 제한속도도 시속 120㎞다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"일본 사람들 싹쓸이"찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

소비쿠폰 신청 2주 만에 지급액 46% 사용 완료

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

39% 관세폭탄에 '화들짝' 미국 달려갔는데…트럼프도 상무장관도 못 만나

아빠 교통카드로 지하철 부정승차…결국 2500만원 물게 된 30대

"제일 핫하다 핫해"여배우의 청바지, 미국을 두 쪽 내다

관세 영향에도 6월 경상흑자 '역대 최대'…"하반기에도 양호한 흐름"

새로운 이슈 보기