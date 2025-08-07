본문 바로가기
[폴폴뉴스]李대통령 지지율 65%…국민의힘 지지율 또 하락해 사상 최저치 신

나주석기자

입력2025.08.07 11:37

시계아이콘00분 55초 소요
李대통령 70대·대구경북도 과반 지지
국민의힘 지지율 16% 최저 기록
한미 관세협상 긍정평가 62%

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 소폭 상승했다. 국민의힘 지지율은 또다시 내림세를 보여 사상 최저치 기록을 경신했다.


7일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·4~6일 전국 18세 이상 남녀 1001명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트·응답률 14.7%)에 따르면 이 대통령의 국정운영을 '잘하고 있다'는 긍정적 평가는 2주 전 조사보다 1%포인트 오른 65%를 기록했다. '잘못하고 있다'는 부정평가는 24%로 지난 조사보다 2%포인트 올랐다.

이재명 대통령이 지난달 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 지난달 29일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

긍정평가가 부정평가보다 우세한 것은 연령과 지역 모든 곳에서 유사하게 나타났다. 이 대통령 지지세가 약한 것으로 알려졌던 70대와 대구·경북 지지율도 각각 53%, 54%를 기록했다.

정당지지도에서는 더불어민주당 지지율이 2주 전보다 1%포인트 오른 44%를 기록한 반면 국민의힘 지지율은 1%포인트 내린 16%를 기록했다. 대선 이래로 매번 발표 때마다 하락세를 보이고 있는 국민의힘 지지율은 2020년 NBS 여론조사 발표 이래로 가장 낮은 수준이다.


구체적 정책 현안과 관련해서는 민생회복 소비쿠폰이 침체된 경기를 활성화하는 데 '도움이 될 것이다(매우+다소)'는 인식이 67%를 기록했다. '도움이 되지 않을 것(전혀+별로)'이라는 응답은 31%였다.


한미 관세 협상과 관련해서는 '긍정 평가(매우+긍정적)'한 응답이 62%로 '부정 평가(매우+부정적)'한 응답 28%보다 두 배 이상 높았다.

국회에서 논의 중인 노동조합법 개정안, 일명 노란봉투법에 대해 '찬성한다'는 응답이 42%, '반대한다'는 38%로 오차범위 내에서 비슷하게 나타났다.


법인세율과 주식 양도소득세가 부과되는 대주주 기준 원상 복귀에 대해서는 '찬성한다'는 응답이 51%로 '반대한다'는 응답(31%)보다 20%포인트 높게 조사됐다.


산업재해와 관련해 '노동자 안전은 최우선 가치이므로 규제를 통해서라도 강화돼야 한다'는 응답이 52%로 '노동자 안전만큼 기업 활동의 자율성과 효율 추구도 보장돼야 한다'는 응답 44%에 비해 8%포인트 높게 나타났다.


기후문제와 관련해서도 국민들의 우려가 컸다. 우리나라의 기후변화 문제에 대해 '심각하다(매우+심각함)'는 인식이 92%로 높게 나타났다. '심각하다' 가운데서도 '매우 심각하다'는 인식이 51%에 달했다.


여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
