[MZ순경]"청소년에게 도움 되고파"…경찰이 된 또래상담가

<33>서울 금천경찰서 독산파출소 김윤영 경장



편집자주 Z세대가 온다. 20·30 신입들이 조직 문화의 미래를 결정하는 시대다. 경찰이라고 제외는 아니다. 경찰에는 형사, 수사, 경비, 정보, 교통, 경무, 홍보, 청문, 여성·청소년 등 다양한 부서가 있다. 시도청, 경찰서, 기동대, 지구대·파출소 등 근무환경이 다르고, 지역마다 하는 일은 천차만별이다. 막내 경찰관의 시선에서 자신의 부서를 소개하고, 그들이 생각하는 일과 삶에 대한 생생한 이야기를 들어본다.



"청소년에게 도움이 되는 경찰이 되고 싶습니다."

서울 금천경찰서 독산파출소의 김윤영 경장(26)은 중학생 때부터 경찰이 되는 것이 꿈이었다. 법원 견학 때 참관했던 재판이 그의 진로를 더욱 단단하게 만들어줬다. 미성년자 성매매 피해자이자 동시에 가담자로 법정에 선 한 소녀를 마주했던 김 경장은 "그때부터 미성년자 성매매와 관련된 문제들을 찾아봤고, 위험에 노출된 청소년들이 생각보다 많다는 걸 알게 됐다"고 말했다.

금천경찰서 독산파출소 김윤영 경장이 5일 서울 금천구 독산동 일대를 순찰하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

"피해자 설득 위해 수 시간 대화"…경찰 이전에 상담가

김 경장이 파출소에서 일하면서 가장 기억에 남는 순간도 성매매 피해 의심 청소년을 만났던 때다. 그는 "여성 청소년이 나이 차이가 10~20살은 나 보이는 남성과 사귄다고 했는데, 그 남자가 청소년에게 돈을 요구하면서 갚지 않으면 자신이 감옥에 간다고 겁을 주고 있다는 사실을 알게 됐다"며 "경찰로서가 아니라 언니처럼 다가가 이야기를 나눴고, 상대방이 건강하지 않은 방식으로 접근하고 있는 거라고 계속 설득했다"고 회상했다. 몇 시간을 설득한 끝에 해당 청소년이 또다시 남성에게 송금하려던 걸 막은 김 경장은 "앞으로 여성청소년과에 가서 청소년 범죄를 처음부터 끝까지 온전히 담당해서 더 확실하게 도움을 주고 싶다는 생각이 들었다"고 전했다.

김 경장은 고등학교 시절 '솔리언' 이라는 교내 또래 상담 동아리에서 상담가로 활동했다. 상담 교육을 받고, 학교 친구들의 이야기를 들어주고 위로하며 고통을 함께 나눴다. 그는 "아무한테나 쉽게 털어놓지 못할 비밀들을 말하는 친구들이 많았다"며 "그들의 어려움에 공감해주고, 위로해주는 일이 적성에 잘 맞는다고 생각했다"고 말했다.

막내 경찰로서의 어려움도

경찰관이 된 지 2년2개월, 김 경장은 6개월째 독산파출소 관리반에서 일하고 있다. 관리반은 현장에 출동하는 팀원들이 현장 일에 집중할 수 있도록 뒤에서 전반적인 지원을 해주는 역할을 담당한다. 문서 작성 등 행정업무, 각종 장비와 시설 관리 같은 다양한 일을 맡고 있다. 경찰이란 직업에 잘 적응해나가고 있는 김 경장이지만, 계급이 낮은 막내로서 겪는 어려움도 있다.

도심에서 선거나 대규모 집회·시위 같은 일이 발생하면 파출소와 지구대에서도 배정된 만큼의 인력을 지원 보내야 하는데, 막내 입장에선 그 인원 조율이 어려울 때가 있다. 인력 배치 회의에 참여해 현장의 부족한 인력 상황 등을 보고하고, 설득해야 하는 막중한 일이기 때문이다. 그는 "각 부서에 연차 많고 계급 높은 분들도 많아서 신입 입장에서 말 꺼내는 게 쉽지 않다"며 "하지만 제가 말을 못 하면 우리 팀원들이 힘들어지니까 적극적으로 하려고 노력한다"고 했다.

금천경찰서 독산파출소 김윤영 경장이 5일 서울 금천구 독산파출소에서 인터뷰 하고 있다. 강진형 기자 원본보기 아이콘

"처음부터 끝까지 책임질 수 있는 경찰"

경찰로서 김 경장의 최종 목표는 여성과 청소년에게 도움을 줄 수 있는 경찰이 되는 것이다. 지금은 초동 조치만 하고 일선서에 사건을 넘겨야 하지만, 직접 수사를 담당하면 끝까지 책임질 수 있어서다. 주거 지역이 밀집돼있는 금천구에서 경찰 업무를 시작한 것은 이런 목표에 더 큰 영향을 미쳤다. 그는 "직접 피해자의 얘기를 듣고, 가해자와의 분리, 처벌 등의 업무를 하면서 보람을 느꼈다"고 말했다.

그 목표를 이루기 위해 금천경찰서 여성청소년과에서 일하기 위해 우대 요건인 자격증을 준비하고 있다. 김 경장은 "그 부서에 가면 학교전담경찰관(SPO)이나 학대예방경찰관(APO) 같은 다양한 직무를 경험해볼 수 있을 것 같다"며 "그런 일을 직접 경험해보면서 배우면 더 나은 방안을 피해자들에게 제시해줄 수 있다고 생각한다"고 말을 마쳤다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



