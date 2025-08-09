푸틴 SNS 통제 시작…국가공인 메신저 '맥스' 설치 의무화

왓츠앱 등 서방국가 SNS 사용금지

텔레그램도 퇴출 분위기…통제력 강화

러시아 정부가 9월부터 국가공인 사회관계망서비스(SNS) 앱인 맥스(MAX)의 설치를 의무화하고 다른 SNS 앱들은 시장에서 퇴출시키겠다고 밝혔다. 그간 러시아의 국민 메신저로 사용되던 텔레그램도 서방 정보당국에 기밀이 노출될 수 있다는 이유로 점차 사용이 제한되고 있다. 러시아 정부가 전시 안보를 명분으로 반정부 정치인, 언론인들의 활동무대였던 SNS를 완전히 통제하려는 움직임을 보이면서 인권논란도 거세지고 있다.

9월부터 '맥스' 사전 설치 의무화…왓츠앱 등 SNS 사용금지

러시아 정부는 9월1일부터 모든 스마트폰 기기에 국가공인 SNS 앱인 맥스의 설치를 의무화하고 공무원들이 맥스 외 다른 SNS를 사용하지 못하도록 하는 법안을 준비 중이다. 러시아 독립매체인 메두자는 "원래 법안은 7월1일 발효 예정이었지만 맥스 앱의 베타테스트 등 준비작업 기간이 소요되면서 9월로 늦춰졌다"고 전했다.

맥스는 지난 3월 러시아 최대 SNS 그룹인 브콘탁테(VK)가 개발한 SNS 메신저로 지난 5월 러시아 정부로부터 국가공인 SNS로 지정됐다. 이후 러시아 정부는 군인, 공무원, 일선 학교 교사들에게 맥스 사용을 강제했다. 이로인해 아직 베타테스트 단계인 맥스는 지난달까지 등록 사용자 수가 200만명을 넘어섰다.

러시아 정부는 맥스 설치 의무화와 함께 서방국가에서 들어온 외국 SNS 메신저들의 이용은 차단한다는 계획도 갖고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 최근 보도에서 러시아 정부가 현재 러시아인 중 90% 이상이 사용하는 최대 메신저인 왓츠앱(WhatsApp)의 이용을 9월1일부터 제한할 계획이라고 전했다. 왓츠앱은 페이스북 운영사인 메타(Meta)에서 개발한 메신저다. 앞서 러시아 당국은 페이스북과 인스타그램의 경우 우크라이나 전쟁이 발발한 2022년부터 사용을 금지시킨 바 있다.

러시아 당국의 방화벽을 우회할 수 있는 인터넷 가상사설망(VPN) 이용도 제한되고 있다. 지난달 24일(현지시간) 러시아 하원은 VPN을 사적으로 이용해 극단주의 매체나 인터넷 사이트에 접속할 경우 3000~5000루블(약 5만~8만원)의 벌금이 부과되는 법안을 통과시켰다. VPN 서비스를 광고할 경우에도 개인 최대 8만루블(약 138만원), 기업은 최대 50만루블(약 867만원)의 벌금을 내야 한다.

러 국민 메신저 '텔레그램'도 못 믿어…맥스로 대체 시도

러시아의 국민메신저로 불리던 텔레그램에 대한 러시아 당국의 제재도 심해지고 있다. 텔레그램에서 활동하던 유명 블로거들을 체포하고 계정을 차단해 단계적으로 제재수위를 높이고 있다.

지난달 23일(현지시간) 러시아 경찰은 텔레그램 뉴스채널인 바자의 편집장 등 직원 5명을 구금했다. 이들에게는 경찰 내부 정보를 유출시켰다는 혐의가 적용됐다. 해당 뉴스채널은 러시아 내 범죄뉴스 전문채널로 150만명 이상의 구독자를 보유한 채널이었다.

이보다 앞서 지난해 1월 러시아 법원은 텔레그램에서 활동하던 유명 군사블로거인 이고리 기르킨에게 징역 4년형을 선고했다. 러시아 참전용사 출신인 그는 텔레그램 채널을 통해 우크라이나 전쟁에서 졸전을 치른 러시아군을 맹렬히 비판하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 "겁쟁이"라고 불러 러시아 정부의 표적이 됐다.

우크라이나 전쟁 초반만 해도 텔레그램은 러시아군에서 작전지시에도 활발히 사용됐지만, 지난해 8월 파벨 두로프 텔레그램 최고경영자(CEO)가 프랑스 당국에 체포된 이후부터 사용제한이 심해지고 있다. 당시 프랑스 당국은 두로프 CEO가 텔레그램 내 아동 음란물 소지·배포, 마약 밀매, 조직범죄 등 각종 범죄행위에 대해 묵인하고 있다는 이유로 체포해 5일간 조사한 뒤 석방했다. 하지만 러시아 당국에서는 프랑스와 서방 정보당국이 텔레그램 내 여러 러시아군의 작전기밀을 빼내기 위해 그를 체포했었다고 보고 있다.

러시아 당국이 향후 텔레그램 사용을 완전히 제한할 경우 러시아 외부로 망명한 반정부 정치인, 언론인들의 활동이 크게 위축될 것이란 우려도 나온다. 미하일 클리마레프 러시아 인터넷보호협회장은 NYT에 "러시아 내 맥스 사용자가 늘어나 텔레그램을 대체할 수준이 되면 텔레그램도 전면 금지될 가능성이 있다"며 "텔레그램은 망명 중인 러시아의 정치인과 언론인들이 활동할 수 있는 중요한 창구라 이것이 막히면 러시아 인터넷은 매우 황폐화될 것"이라고 우려했다.





