경기북부센터, 도박문제 없는 건강한 군문화 확산 '앞장'

경기북부도박문제예방치유센터

‘도박 No! 건강문화 Yes! 건강문화 옹호단’ 양성 캠페인 진행

경기북부도박문제예방치유센터(센터장 전수미, 이하 경기북부센터)는 지난 19일 제9보병사단 황도깨비대대에서 도박문제 없는 건강한 군문화 조성을 위해 ‘도박 No! 건강문화 Yes! 건강문화 옹호단’ 양성 캠페인을 진행했다고 21일 밝혔다.

경기북부도박문제예방치유센터가 지난 19일 제9보병사단 황도깨비대대에서 도박문제 없는 건강한 군문화 조성을 위해 ‘도박 No! 건강문화 Yes! 건강문화 옹호단’ 양성 캠페인을 진행하고 있다. 경기북부도박문제예방치유센터 제공 AD 원본보기 아이콘

‘도박예방의 첨병! 건강문화 옹호단’ 캠페인은 건강한 병영문화를 확산하고 도박문제 안전망 구축을 위해 경기북부센터에서 2019년부터 지속적으로 운영해 온 예방 사업이다.

이번 ‘도박 No! 건강문화 Yes! 건강문화 옹호단’ 양성 캠페인은 본 센터 서정열 병영옹호단장(예비역 육군소장, 절절포 협회장)의 ‘절절포(Never Never Give up)’ 특강과 더불어 도박문제 예방을 위한 캠페인 등을 성황리에 진행했다.

전수미 경기북부도박문제예방치유센터장은 “부대 내 휴대폰 사용 허용에 따라 급증한 군인 도박문제의 심각성을 인지하고 예방에 힘써온 제9보병사단 황도깨비대대에 감사한 마음을 전한다”며 “앞으로도 도박문제 없는 건강한 군문화 확산의 마중물이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

경기북부도박문제예방치유센터는 도박문제를 예방하고 치유 상담을 제공하는 기관으로 을지대학교 산학협력단에서 운영하고 있다. 도박문제자 본인과 가족이라면 누구나 △전화 1336(국번 없음, 무료), △문자 #1336, △카카오톡 챗봇(‘한국도박문제예방치유원’ 친구 추가)으로 무료상담을 받을 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



