US 오픈, LIV 골프 선수 출전 자격 부여

4대 메이저 대회 중 처음 허용

LIV 골프 리그 상위권자 등판

올해 6월 12일 US 오픈 개막

US 오픈이 LIV 골프 선수에 출전 자격을 부여했다.

미국골프협회(USGA)가 5일(현지시간) 발표한 올해 US오픈 골프 대회 출전 자격 요건에 따르면, LIV 골프에서 좋은 성적을 낸 선수들이 세계랭킹과 무관하게 US 오픈에 출전할 수 있게 됐다. 올해 5월 19일 기준 LIV 골프 개인 순위 상위 3명 가운데 아직 US 오픈 출전권을 따내지 못한 최상위 선수 1명이 US오픈 본선에 나간다. 또 올해 4월 7일 기준 순위 상위 10명은 US 오픈 지역 예선에 나가는 자격을 얻는다.

US 오픈은 남자 골프 4대 메이저 대회 가운데 가장 먼저 LIV 골프 선수에게 문호를 개방했다. 2026년 대회에는 2025시즌 LIV 골프 최종 순위 상위 3명 가운데 US 오픈 출전 자격 미 획득자 1명, 2026시즌 5월 18일 기준 순위 상위 3명 가운데 1명 등 2명에게 본선 출전권을 주는 것으로 확대된다. 2026년 US오픈 지역 예선에는 2025년 최종 순위 상위 10명, 2026년 4월 기준 순위 상위 10명에게 출전 기회를 준다.

2022년 출범한 LIV 골프는 사우디아라비아 자본이 후원하며 그동안 메이저 대회에 나갈 직접적인 방법은 없었다. 4대 메이저 대회 모두 미국프로골프(PGA) 투어에는 자체 순위 상위 선수에게 출전 자격을 제공했다. LIV 골프에서 뛰는 선수들의 경우 세계랭킹 상위권자 또는 초청선수 자격으로만 나갈 수 있었다.

스콧 오닐 LIV 골프 최고경영자(CEO)는 "USGA가 LIV 골프 선수들에게 US 오픈에 나갈 기회를 제공한 것을 기쁘게 생각한다"며 "마이크 완 USGA CEO의 리더십에 감사의 마음을 전한다. 이번 조치가 골프 종목의 성장에도 도움이 될 것"이라고 반겼다. 올해 US오픈은 6월 12일부터 나흘간 미국 펜실베이니아주 오크몬트의 오크몬트CC에서 열린다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>