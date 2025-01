에스파, 북남미·유럽 투어 돌입…美 시애틀 공연 매진

그룹 에스파 공연 모습. SM엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 에스파(aespa)가 북남미, 유럽 투어에 돌입했다.

에스파는 지난 28일(현지시간) 미국 시애틀 액세소 쇼웨어 센터에서 '2024-25 에스파 라이브 투어 - 싱크 : 패러렐 라인'을 개최했다. 이 공연은 시야제한석까지 추가 오픈해 전석 매진을 기록했다.

이날 에스파는 '슈퍼노바'(Supernova) '아마겟돈'(Armageddon) '위플래시'(Whiplash) '다이 트라잉'(Die Trying) '플라이츠, 낫 필링스'(Flights, Not Feelings) '저스트 어나더 걸'(Just Another Girl) 등을 선보였다.

에스파는 지난해 6월 서울을 시작으로 일본, 싱가포르, 홍콩, 대만, 인도네시아, 호주, 마카오, 태국에서 관객과 만났으며, 올해 미국, 멕시코, 캐나다 등 북남미를 비롯해, 영국, 프랑스, 네덜란드, 독일, 스페인 등 북남미와 유럽 주요 도시를 순회할 계획이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



