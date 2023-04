고든램지 요리수업부터 챗GPT 강의까지…일타강사 된 LG 스마트 TV

LG 채널, 국내 120개 채널 포함 국가별 선호 콘텐츠 강화

webOS 기반 맞춤형 고객경험 제공

LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 108,800 전일대비 100 등락률 -0.09% 거래량 190,769 전일가 108,900 2023.04.26 10:13 장중(20분지연) 관련기사 대기업들 작년 실적 꺾여도 R&D 투자 14% 늘렸다…삼성전자 25兆 1위LG전자, 국내 9개 사업장서 헌혈증 기부 릴레이[마켓ING]증시, 실적 주시하며 소강상태 돌입 close 가 독자 스마트TV 플랫폼인 webOS에 탑재한 콘텐츠의 양적·질적 확대를 통해 다양한 취향을 지닌 고객들에게 '맞춤형 경험'을 제공한다.

LG전자는 26일 개인의 취향과 라이프스타일에 맞춘 시청 경험을 더 많은 고객들이 누릴 수 있도록 '싱크 투 유, 오픈 투 올(Sync to You, Open to All)'이라는 TV 사업 비전을 정립했다. 무료로 콘텐츠를 제공하는 'LG 채널' 서비스 확대와 다변화가 대표적인 사례다.

LG 채널은 국가별 인기 콘텐츠를 지속 업데이트해 호응을 얻고 있다. 미국에서는 '대학체육협회(NCAA)'의 미식축구와 농구를, 유럽에서는 영화, 인기 OTT 서비스 '라쿠텐 TV'의 영화, 드라마 등 콘텐츠를 무료로 즐긴다. 국내에서는 '돌싱글즈', '고독한 미식가', '심야식당' 등 인기 콘텐츠를 다른 무료 채널보다 한 달 먼저 만난다. 국내 LG 채널에서 약 120개의 무료 채널을 즐길 수 있다.

고객들이 LG 스마트 TV를 통해 콘텐츠를 즐기고, 운동을 배우고, 다양한 분야의 수업을 듣는 등 맞춤형 고객경험을 즐기고 있다. [사진제공=LG전자] AD 원본보기 아이콘

LG 채널의 글로벌 가입자 수는 지난해 초 25개국 약 2000만명에서 1년 만에 두 배 이상 늘어 현재 29개국 4800만 명을 넘어섰다. 글로벌 고객들의 다양한 취향을 고려해 콘텐츠의 양과 질을 모두 강화한 결과다.

LG 채널뿐만 아니라 교육, 운동 등 고객이 참여해 배우고, 즐길 수 있는 webOS 콘텐츠의 인기도 높다.

최근 새롭게 탑재된 '마스터클래스'에서는 유명 셰프인 고든 램지와 인기 가수 머라이어 캐리로부터 요리와 보컬 수업을 들을 수 있다. 전 미국 대통령 빌 클린턴의 리더십 강좌 수강도 가능하다. 5900만명의 수강생과 20만개 이상의 강의 콘텐츠를 보유한 글로벌강의 플랫폼 '유데미 큐레이션'에서는 ▲챗GPT ▲마케팅 ▲프로그래밍 ▲비즈니스 영어 ▲작곡수업 등 최신 트렌드를 반영한 실무 강의와 자기 계발 강좌도 편리하게 수강할 수 있다.

'홈트족'을 위한 운동 콘텐츠도 확대하고 있다. ▲AI 기술 기반으로 운동 자세를 카메라로 감지해 실시간으로 피드백을 제공하는 '엑서사이트' ▲필라테스, 요가, 자전거 등 다양한 운동 종목의 전문가들에게 매일 수업을 받을 수 있는 글로벌 최대 피트니스 프랜차이즈 '엑스포넨셜플러스' 등이 최근 탑재됐다.

한편, LG전자는 고객이 편리하게 양질의 콘텐츠를 즐길 수 있도록 webOS 사용 편의성도 개선했다. 올해 스마트 TV에 탑재된 'webOS 23'은 개인별 계정을 기반으로 선호하는 홈 화면을 선호하는 앱 위주로 배치하는 자유롭게 구성할 수 있다. 계정별 시청 이력 기반으로 맞춤 콘텐츠도 추천받는다.

조병하 LG전자 HE플랫폼사업담당 전무는 "다양한 분야의 질 높은 webOS 콘텐츠를 지속적으로 늘려 개인 취향과 라이프스타일을 고려한 맞춤형 고객경험을 강화하겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>