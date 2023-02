메르세데스-벤츠 공식 딜러 한성자동차(대표 울프 아우스프룽)가 21일 서울 여의도 글래드 호텔에서 12년째 이어오고 있는 미술영재 장학사업 ‘드림그림(Dream Gream)’ 발대식을 열려 울프 아우스프룽 대표가 2023 신입생들에게 졸업증서를 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

이번 발대식에서는 ‘Arts and Artists with NEW Dream Gream’이라는 새로운 슬로건 하에 장학생들에게는 ‘미래를 향한 꿈’을, 멘토들에게는 ‘창작의 꿈’을 지원해 각자의 자리에서 희망을 잃지 않을 사회적 안전망과 아티스트에 한발 더 다가설 환경적 자원을 동시에 제공한다는 메시지를 담은 ‘2023 뉴 드림그림(2023 NEW DREAM GREAM)’을 발표했다. 사진=한성자동차 제공

