강북구, 제12기 꿈동이 예비학교 운영

다문화가정 아동의 기초 학습 지원 및 가족 간 유대관계 증진 위한 프로그램 진행...2월26일 온라인 입학설명회 개최 3월부터 9개월간 운영 예정

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 다문화가족 자녀들을 대상으로 제12기 꿈동이 예비학교를 운영한다.

꿈동이 예비학교는 다문화가족자녀의 기초 학습능력 지원 및 건강한 가족관계 형성에 도움이 되기 위해 2011년부터 운영해 오고 있다.

이곳에서는 한글, 수학 등 기초 학습 지도를 비롯 아동의 사회성 발달, 진로탐구 활동 등 아동 성장지원 프로그램도 운영한다. 지난해부터는 자녀 뿐 아니라 가족구성원이 함께 참여하여 긍정적인 가족 관계형성에 도움이 되는 프로그램도 함께 진행하고 있다.

미취학아동(6~7세) 및 초등학교 저학년(8~9세)자녀가 있는 다문화가정이면 누구나 신청할 수 있다. 신청서 및 주민등록등본 등 서류를 갖춰 강북구 가족센터로 방문하여 접수하면 된다.

26일에는 아동 및 학부모, 교사 등이 참여한 가운데 비대면으로 운영 계획과 준비사항 등을 알리는 입학설명회 및 입학식을 개최했다.

이후 3월7일부터 성신여대 봉사자들로 구성된 선생님들과 함께 한글, 수학 수업 등 본격적인 운영을 시작한다. 코로나19로 인해 지난해에 이어 올해도 비대면으로 수업을 진행할 예정이며 이는 추후 상황에 따라 변동될 수도 있다.

박겸수 강북구청장은 “꿈동이 예비학교에서 다문화가정 어린이들이 국어, 수학 등 학문 외 우리나라의 문화에 대해서도 배울 수 있을 것”이라며 “이번 기회를 통해 다문화가정 아동들이 사회구성원의 한사람으로서 역량을 발휘, 마음껏 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 아낌없이 지원하겠다”고 전했다.

