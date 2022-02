[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교는 토목환경공학과 주진걸 교수가 '2022 한국방재학회 학술발표대회'에서 소하천 정비 사업에 따른 탄소발생량 평가 연구로 우수논문상을 수상했다.

소하천 정비 사업 시 발생하는 이산화탄소량을 정량화하는 방법을 제안하고, 우리나라 전체 소하천에서 발생하는 이산화탄소량을 산정해 좋은 평가를 받았다.

또한 주 교수는 재난방재 분야에 대한 헌신적인 활동으로 재해예방과 방재과학 발전에 기여한 공로를 인정받아 한국방재학회로부터 표창을 받기도 했다.

한편 한국방재학회는 학문과 기술을 통해 재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 지난 2000년 창립됐으며, 재난 및 안전 관련 전문가 4000여명이 회원으로 활동하고 있다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr