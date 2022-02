IBK기업은행, 고객 맞춤형 보안서비스 '안심케어서비스' 출시

위치안심·시간안심·계좌안심서비스 통해 스마트뱅킹 안전하게 케어

은행권 최초 GPS활용…사전에 설정한 지역에서만 로그인 허용

[아시아경제 송화정 기자] IBK기업은행은 스마트뱅킹 거래 시 전자금융 사기를 예방할 수 있는 고객 맞춤형 보안서비스인 '안심케어서비스'를 출시했다고 27일 밝혔다.

안심케어서비스는 시간안심·위치안심·계좌안심 서비스로 구성됐으며 온·오프 기능으로 원하는 시점에 서비스를 켜고 끌 수 있도록 접근성을 개선했다.

특히 위치안심 서비스는 은행권 최초로 스마트폰에 GPS를 활용해 사용자가 설정한 안심지역에서만 로그인을 허용하는 서비스로 스마트폰 위치정보를 금융보안에 접목한 점이 눈에 띈다.

또 시간안심 서비스를 통해 이용제한 시간을 설정하면 지정된 시간에 접속을 차단할 수 있고 계좌안심 서비스로 보안계좌를 설정해 비대면에서 계좌조회 및 이체를 제한할 수 있게 했다.

안심케어서비스 가입은 스마트뱅킹 애플리케이션 아이원뱅크(i-ONE Bank) 앱에서 본인에게 필요한 보안서비스를 선택해 가입할 수 있다.

기업은행 관계자는 "스마트폰의 사용 비중이 증가함에 따라 지능화된 전자금융 사기로 인한 고객 피해가 증가하고 있다"며 "앞으로도 보안 메뉴의 접근성을 높여 고객 특성에 맞는 보안 서비스를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr