안병석 에어부산 대표 "김해공항 국제선 확대 시급"

지난 23일 정부세종청사 방문

지역 관광과 경제 활성화를 위해 확대 필요

[아시아경제 유현석 기자] 에어부산은 안병석 대표가 지난 23일 정부세종청사를 방문해 중앙사고수습본부 해외입국반장을 면담했다고 27일 밝혔다.

안 대표는 이 자리에서 ▲김해공항 국제선 확대 ▲김해공항 검역 체계 ▲해외 입국자 의무 자가격리 완화 등 김해공항 현안과 애로사항에 대해 논의했다. 또 지역 관광업계 회복과 지역 경제 활성화를 위해서는 김해공항 국제선 확대가 시급하다고 강조했다.

에어부산은 관광업계와 지역 정치권을 초청해 현안을 논의하는 자리도 마련했다. 지난 10일에는 더불어민주당 부산시당과 ‘부산 항공·관광업계 정책간담회’를 개최했다. 이어 25일에는 국민의힘 부산시당과 간담회를 연이어 가졌다. 간담회 참석자들은 인천공항 우선 정책으로 인해 지역의 관련업계는 고사 위기에 처해있다며, 당 차원의 대책 마련을 촉구했다.

관광업계 대표자들은 주로 김해공항 국제선 노선 수 부족으로 인한 어려움을 호소했다. 여행사 대표들은 인천공항은 86개 노선의 운항이 재개돼 국제선 복원이 신속히 이뤄지고 있다. 하지만 김해공항은 운항노선이 3개에 불과할 뿐만 아니라 이 중 2개 노선은 주 1회만 운항이 가능해 여행상품 구성이 불가하다는 설명이다. 또 인천공항과 방역정책 차별에 따른 문제점 등을 설명하며, 김해공항 국제선 노선 확대, 인천공항과 동일한 방역체계 마련 등을 요청했다.

이 같은 정책건의를 받은 양 정당은 업계의 애로사항에 깊이 공감하며, 개선방안 마련을 위해 정부 당국과 논의하겠다고 답변했다. 실제 에어부산의 이러한 노력은 지난주 방역당국과 국토부는 김해공항 출발 사이판 노선의 증편을 결정이라는 성과를 거두기도 했다.

안병석 에어부산 대표는 "김해공항의 국제선 확대를 위해 노력해 주시는 부산시, 지역 국회의원 등 지역사회 지원에 감사드린다"며 "김해공항 국제선 확대는 항공사 뿐만 아니라 지역의 관련 업계 전반에 미치는 영향이 막대하므로 종사자들의 고용유지, 지역 경제 활성화를 위해 적극적인 정책건의 활동을 펼칠 계획"이라고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr