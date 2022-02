[아시아경제 윤동주 기자] 27일 서울 중구 서울역광장에 마련된 선별진료소를 찾은 시민들이 검사를 받기 위해 기다리고 있다.

오미크론 변이 유행으로 국내 신규 확진자 규모는 20만 명에 근접해 가고 있고, 신규 확진자 수도 점차 늘면서, 위중증 환자와 사망자 수도 가파른 증가세를 보이고 있다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr