[아시아경제 오현길 기자] 국민의힘 중앙당사에서 분신을 시도한 피의자에 대한 구속영장이 기각됐다.

홍진표 서울남부지법 영장전담 부장판사는 25일 특수건조물침입 및 특수협박 혐의를 받는 50대 남성 A씨에 대한 구속영장을 기각했다.

홍 판사는 "주거가 일정하고 범행 동기가 다소 우발적으로 볼 여지가 있으며 범행 경위, 내용 등에 있어 참작할 여지가 있어 보인다. 구체적인 사실관계를 인정하며 반성하고 수사에 협조하는 태도를 보이고 있어 증거인멸의 우려나 도망할 우려가 있다고 보기 어렵다"고 판단했다.

A씨는 24일 여의도 국민의힘 중앙당사 2층 후원회 사무실에서 분신을 시도한 혐의를 받고 있다. A씨는 이날 분신을 시도하던 중 국민의힘 당직자에게 제압돼 미수에 그친 것으로 알려졌다.

