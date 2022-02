동신대-한국전력 ‘취업연계형인재양성 과정 운영’ MOU

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 동신대학교 산학협력단은 대학 산학캠퍼스에서 한국전력공사 상생협력처와 ‘취업연계형 융복합 인재양성 과정 운영을 위한 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

에너지밸리 입주기업의 인력난을 해결하기 위한 목적으로 이번 협약을 추진했다.

동신대는 정규 교과 과정 외에 에너지밸리 입주기업의 교육 수요를 반영한 이론 및 기술교육, 현장실습과 사례 중심 교육과정을 구성·운영한다.

한국전력은 교육예산, 교육과정 홍보와 수강생 모집, 교육과정 설계 검토와 강의 운영 등을 지원한다.

이를 통해 ▲리더십과 통찰력을 갖춘 에너지신산업 융복합 인재 양성 ▲지역인재의 지역기업 취업 강화 ▲지역기업이 필요로 하는 현장 실무형 인재 양성에 힘을 쏟을 계획이다.

동신대 최효승 산학협력단장은 “지역 인재의 외부 유출을 막고 혁신도시 이주 기업과 에너지밸리 입주기업들의 인력난 해소에 기여할 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편 동신대는 빛가람혁신도시 내 에너지클러스터를 구축, 다양한 형태로 에너지밸리 입주기업을 지원하고 있다.

