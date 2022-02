청호나이스, '자가관리 정수기 셀프' 누적판매 4만대 돌파

[아시아경제 최동현 기자] 청호나이스가 지난해 1월 선보인 ‘자가관리 정수기 셀프’가 꾸준한 관심을 받으며 누적판매 4만대를 돌파했다고 25일 밝혔다.

정수기 셀프는 사용자가 직접 관리 할 수 있도록 필터 교체 주기에 맞춰 8개월, 12개월마다 필터 배송을 받는 '자가관리방식'과 서비스 전문가를 통해 정기적으로 관리 받는 '정기점검방식'을 선택할 수 있다. 이 중 '자가관리방식'을 선택한 비중이 약 88%로 이는 최근의 비대면 트렌드가 반영된 것으로 풀이된다. 또 정수기 셀프는 40대 이하의 구매비율이 전체정수기 보다 약 13%정도 높았다.

정수기 셀프는 유로와 코크는 물론 필터 속까지 살균 세척해 주는 것이 특징인 제품이다. 직수형 정수기는 가볍고 작지만 이물질 제거 과정에서 생긴 찌꺼기가 필터에 남을 가능성이 높다는 단점이 있다. 정수기 셀프엔 이 문제점을 개선하기 위해 필터 속까지 씻어주는 기술을 적용했다. 살균기능 작동 시 역방향으로 살균수가 투입돼 살균과 동시에 필터 속까지 살균 세척해 필터의 위생은 물론 수명까지 증가시켰다.

원광직 청호나이스 마케팅부문 이사는 “최근 비대면 선호 문화로 자가관리 제품의 수요가 꾸준히 늘고 있으며 젊은 층 일수록 그 선호도가 더 높게 나타난다”며 “앞으로도 젊은 층은 물론 각 연령층에 맞는 신제품과 서비스를 개발해 고객 만족도를 제고하겠다”고 말했다.

