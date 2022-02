탄소중립·수소·핵심광물 등…한국-호주 협력확대 논의

대한상의, 호주 무역투자대표부 등

25일 '한-호주 비즈니스 라운드테이블' 개최

수소, 철강, 에너지저장장치 등

양국 경협 확대방안 논의

[아시아경제 정동훈 기자] 대한상공회의소는 호주 무역투자대표부·코트라·에너지기술평가원과 공동으로 25일 호주 시드니 현지에서 '한-호주 비즈니스 라운드테이블'을 열고 양국 간 경협 확대방안을 논의한다고 밝혔다.

이번 포럼은 지난해 12월 문재인 대통령 호주 국빈방문의 후속조치 차원에서 추진됐다. 수소·철강·에너지저장장치·핵심광물 분야에서 양국 기업간 양해각서 체결과 협력 프로젝트 제안 등 경협 확대방안이 구체화될 예정이다.

한국 측에서는 박기영 산업통상자원부 2차관, 유법민 산업부 자원산업정책국장, 에너지기술평가원 권기영 원장, SK E&S 임시종 총괄, LG엔솔 이강열 상무, 현대차 신승규 상무, 현대글로비스 김기철 상무, 삼성물산 박성민 부사장, 현대엔지니어링 김윤동 부사장, 남부발전 이승우 사장, 한국무역보험공사 이도열 부사장, 대한상의 이성우 국제통상본부장 등 20여명이 참석할 예정이다.

호주 측에선 호주무역투자대표부 자비에르 시모네 대표, 한-호주 경제협력위원회 사이먼 크린 회장, 호주 수소협의회 피오나 사이먼 회장, 맥쿼리 앤드류 로버슨 이사 및 주요 호주 기업인 20여명이 참석한다.

양국 정부대표 임석 하에 진행되는 업무협약 체결식에선 SK E&S?한국무역보험공사-산토스(호주기업) 간 '이산화탄소 저장소 발굴 및 관련 제도 구체화를 위한 협력 양해각서'와 한-호주 기업·금융기관·기관 간 탄소포집 및 저장과 수소생산 협력을 위한 업무협약 체결이 예정돼 있다.

한편 핵심광물 공급망 협력, 탄소중립 기술 및 그린수소·연료전지발전·수소버스 등 수소발전 모빌리티에 대해 협력 등 한-호주 기업 간 협력 성공사례와 향후 경협확대 전략에 대한 발표시간도 갖는다.

이성우 대한상의 국제통상본부장은 "세계 각국이 탄소중립에 박차를 가하면서 새로운 광물 수요가 급격히 늘고 있다"며 "한국과 호주 양국이 신뢰를 갖고 경제협력을 확대해 나간다면 글로벌 공급망 안정과 함께 탄소중립을 앞당기는 데 크게 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr