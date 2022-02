지난해 공공기관 2만3000명 청년 채용…60곳 불이행

[아시아경제 세종=이동우 기자] 지난해 공공기관 및 지방공기업에 새로 채용된 청년 인력이 약 2만3000명으로 집계됐다.

24일 고용노동부에 따르면 지난해 청년고용의무제 적용 대상 445개 공공기관 및 지방공기업의 신규 채용 청년은 2만2973명이다.

청년고용의무제는 청년고용촉진특별법에 따라 공공기관 및 지방공기업이 매년 정원의 3% 이상을 청년(만15∼34세)으로 새로 고용해야 하는 제도다. 청년 신규 고용 실적은 경영 평가에 반영된다. 3% 의무를 달성하지 못한 기관은 명단을 공개한다.

지난해 청년고용의무제 대상 공공기관 가운데 의무를 이행한 기관은 385곳(86.5%)이다. 한국산업은행·대한법률구조공단 등 공공기관 42곳과 서울교통공사 등 지방공기업 18곳 등 총 60곳은 의무를 지키지 않은 것으로 나타났다.

지난해 공공기관 및 지방공기업 정원 대비 새로 채용된 청년 비율은 5.8%다.

연도별 새로 채용된 청년은 2015년 1만5576명, 2016년 1만9236명, 2017년 1만8937명, 2018년 2만5676명, 2019년 2만8689명, 2020년 2만2798명이다.

연도별 의무 이행 기관 비율은 2015년 70.1%, 2016년 80.0%, 2017년 80.0%, 2018년 82.1%, 2019년 89.4%, 2020년 84.9%다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr