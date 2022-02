현대重지주, 2500여억 어치 한국조선해양 주식 290만주 매입

"자회사 안정적 경영권 확보 목적"

[아시아경제 문채석 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 50,400 전일대비 500 등락률 -0.98% 거래량 163,317 전일가 50,900 2022.02.24 15:30 장마감 관련기사 현대중공업지주, 'HD현대'로 사명변경…"투자지주사 변신, 신사업 육성"현대오일뱅크, 보통주 1주당 1208원 현금배당 결정현대重 "통상임금 소송 충당금 316억원 설정" close 가 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 86,700 전일대비 2,300 등락률 -2.58% 거래량 322,288 전일가 89,000 2022.02.24 15:30 장마감 관련기사 2700선 붕괴된 코스피.. 안전자산 속 기회찾기현대삼호중공업, 2602억 규모 LNG 1척 수주수주행진에 7년만에 채용 재개…현대중공업·현대미포조선, 생산기술직 모집 close 주식 290만주를 총 2514억3000만원에 매입했다고 24일 밝혔다.

이날 현대중공업지주에 따르면 시간외대량매매 방식으로 지분 4.1% 상당의 주식 290만주를 사들였다. 매입 주식은 KCC KCC 002380 | 코스피 증권정보 현재가 312,000 전일대비 11,000 등락률 -3.41% 거래량 62,849 전일가 323,000 2022.02.24 15:30 장마감 관련기사 [특징주]KCC, 기대 밑도는 실적에 개장 직후 '급락'KCC 작년 영업이익 3827억원…지난해 대비 185.9%↑[클릭e종목] 정제마진 11.1달러…S-OIL, KCC, 롯데정밀, 금호석유 등 추천 close 가 보유한 191만주(2.7%)와 아산사회복지재단이 보유한 99만주(1.4%)다. 지주 관계자는 "자회사에 대한 안정적인 경영권 확보 및 책임경영 강화를 위해 주식을 매입했다"고 설명했다.

현대중공업지주는 보유 중인 한국조선해양 주식 2190만7124주(30.95%)에 290만주(4.1%)를 더해 총 2480만7124주(35.05%)를 확보하게 됐다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr