‘지리산태고재’ 브랜드 뜬다 … 함양군, 전통한옥 브랜드화 공모사업 선정

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 지곡면 개평한옥마을 내 지리산 태고재가 문화체육관광부가 추진하는 ‘전통 한옥 브랜드화 공모사업’에 선정됐다.

‘전통 한옥 브랜드화 지원 공모사업’은 주변 관광자원과 연계하고 다양한 체험 행사 등을 운영, 한국 고유 전통문화 숙박시설을 육성하는 사업이다.

이번에 선정된 지리산태고제는 일두고택을 비롯해 ‘오담고택’, ‘하동정씨고가’, ‘노참판댁고가’ 등 60여채의 한옥들이 잘 보존된 지곡면 개평한옥마을에 자리 잡고 있다.

수많은 관광객이 방문하는 지곡 개평마을이지만 단순 관람 형태로 다양한 콘텐츠 개발의 필요성이 제기돼 왔다. 이번 공모사업 선정을 통해 다양한 체험활동 등 현장 프로그램이 알차게 마련될 수 있게 됐다.

이에 지리산태고재에서는 기존의 한옥 체험과 잔류제조, 숙박시설 운영과 더불어 한식 체험을 통해 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 하고, 전통 한옥 체험과 한복체험을 통해 방문객들에게 전통문화를 소개하고 함께 즐기는 프로그램을 운영할 계획이다.

또 지역주민과 방문객 등을 대상으로 지리산태고재 음악회를 계절별로 개최하고 지역 한옥 문화를 브랜드화해 나갈 예정이다.

함양군은 지리산 태고재가 문화예술공연과 한식 체험을 상설화해 방문객이 찾아오는 명소로 거듭날 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “코로나19로 지친 관광객에게 함양의 전통 한옥 체험 행사가 추억과 힐링을 안겨주길 기대한다”며 “다양한 프로그램을 개발해 개평마을과 주변 관광지를 활성화하고 경제에 활력을 돋울 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr