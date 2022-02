위메프, 25일부터 나흘간 '2월의 PICK' 기획전…인기상품 엄선

[아시아경제 김보경 기자] 위메프가 2월 판매 베스트 상품을 한자리에 모아 앙코르 행사를 진행한다.

위메프는 25~28일 '2월의 PICK' 기획전을 열고 한 달간 가장 인기 있었던 상품을 특가에 판매한다. 2월 내 진행한 특가 행사와 상시 상품 판매 데이터를 분석해 인기 상품을 엄선했다.

먼저 '기획전별 베스트' 코너에서는 위메프 대표 행사로 꼽히는 위메프데이, 숫자데이, 반값데이, 1+1데이 인기 상품을 선보인다.

주요 상품은 △팬틴 실키 스무드 트리트먼트 3개+미니샴푸 3개 △엘르 14K 진주 귀걸이 외 △프레머스 해물모듬 600g+600g 외 관자살 △마미봇 아쿠아 물필터 진공청소기 △인디안 남성 솔리드포켓 정장자켓 등이다.

'카테고리별 베스트' 코너도 운영한다. 패션, 유아동, 식품, 리빙/뷰티, 디지털/가전/가구 총 5개 카테고리로 구분해 행사 기간 동안 매일 4개씩 추천한다.

패션, 유아동, 식품 카테고리 베스트 상품은 △웨스트우드 남성 배색 긴팔 집업 외 △언더아머 UA 허슬 스포츠 백팩 △리안 코쿤 휴대용유모차 풀세트 △스노우키즈 워셔블 핑거페인트 물감놀이 35종 △부강 허니버터 꽃순이 오징어 20g △담양한과 우리찹쌀 꿀약과 900g 등이다.

리빙/뷰티, 디지털/가전/가구 카테고리에서는 △참존 아이크림 10개+에센스 3개 △스카이 케어 SV100 남자 전동 전기면도기 IPX5 방수 3종 트리머 등을 특가에 판매한다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr