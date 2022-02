코로나 확진자 폭증…중앙부처 공무원 방역현장 지원

[아시아경제 박형수 기자] 정부가 코로나19 재택치료자가 급증하면서 중앙부처 공무원도 일선 방역 현장에 투입한다.

보건복지부 중앙사고수습본부(중수본)는 재택치료자가 급증해 보건소 업무가 과중해짐에 따라 중앙부처 공무원을 파견할 계획이라고 23일 밝혔다.

중앙부처 공무원을 오는 28일부터 보건소 등에 파견해 기초역학조사나 문자발송·증상유선확인 등 선별조사 지원업무를 맡긴다. 오미크론 변이가 빠르게 늘고 있어 여건이 되면 28일 이전에라도 파견을 시작한다.

이날 0시 기준 전국 재택치료 환자 수는 52만1294명으로 50만명을 넘어섰다. 정부는 지난 10일 60세 이상 등 감염 고위험군에 검사·치료역량을 집중하고 그 외 확진자는 '셀프 치료'를 하는 방식으로 체계를 전환했다.

확진자 증가 속도가 예상을 뛰어넘으면서 보건소 등 방역 현장에서는 과도한 업무에 시달리고 있다. 확진자가 급증하면서 재택치료 체계에 '구멍'이 생겼다는 지적도 나온다.

지난 18일에는 생후 7개월 남아 확진자가 병원 이송 중 사망하고 19일 50대 남성 확진자가 집에서 숨지는 일이 발생했다.

박향 중수본 방역총괄반장은 브리핑에서 "신규 확진자가 20만명 정도 늘어난다고 하면 (방역 현장에) 4000명가량 인력이 추가로 필요할 것으로 추산됐다"라면서 "중앙부처 인력이 지원할 수 있도록 준비하고 있다"고 말했다.

