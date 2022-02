이란, 기부받은 미국산 코로나19 백신 82만회분 반납

[아시아경제 김대현 기자] 이란이 기부받은 미국산 코로나19 백신 82만회분을 반납했다.

22일(현지시간) 이란 국영 IRIB 방송에 따르면 이란 보건부는 최근 폴란드로부터 기부받은 아스트라제네카(AZ) 100만회분 중 82만회분이 미국에서 제조된 것으로 확인돼 되돌려줬다고 밝혔다.

보건부 관계자는 "이란 주재 폴란드 대사관과 협의를 거쳐 미국산 백신을 되돌려 보내기로 했다"고 말했다.

아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자는 지난해 미국과 영국을 신뢰할 수 없다며 이들 국가에서 제조된 코로나19 백신 사용을 사용하지 못하게 했다.

이란 식품의약국에서 사용 승인이 난 백신은 러시아제 스푸트니크 V, 중국의 시노팜, 인도 제약사 바라트 바이오테크가 개발한 코백신, 한국과 일본에서 제조된 아스트라제네카 등이다. 이 중 중국산 시노팜이 가장 광범위하게 사용된다.

인구가 8400만명가량인 이란의 2회 이상 백신 접종률은 약 70%다. 이날 기준 신규 확진자 수는 2만2073명, 사망자는 223명이다.

