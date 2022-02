강원도, '로컬 벤처기업 육성'‥ 30개 기업 선발

청년 아이디어 결합한 비즈니스 모델 개발

[아시아경제 라영철 기자] 강원도가 지역에서 청년들의 획기적인 아이디어가 결합한 비즈니스 모델인 '로컬 벤처기업 육성사업'을 추진한다.

21일 도에 따르면, 지난해 2월 '강원 로컬 벤처기업 육성 5개년 기본계획'을 수립한 바, '강원도 로컬 벤처기업 육성 및 지원 조례'(2021.3)를 제정해 로컬 벤처기업 지원 제도의 틀을 만든다.

도는 자연환경, 자원, 문화유산 등 지역 고유의 잠재적 가치를 바탕으로 올해 로컬 벤처기업의 성장을 극대화할 계획이다.

30개의 로컬 벤처기업을 선발해 기업들의 애로 사항을 해결하는 드림팀 지원과 성장 단계 별 사업화 자금을 지원한다.

우수한 로컬 벤처기업을 다수 발굴해 창업 지원 펀드 지원을 통해 많은 기업이 투자 혜택을 받도록 프로그램도 운영할 예정이다.

도는 로컬 벤처기업의 지속적·체계적 지원으로 청년들이 창업하기 좋은 여건을 만들어 도 내에 양질의 청년 일자리를 창출하고 지역 경제발전에 기여할 것으로 기대했다.

