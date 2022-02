“인플루언서 공구·중고거래 선호”…대홍기획, 워킹맘 분석 리포트 발간

[아시아경제 임춘한 기자] 대홍기획은 출산과 육아 휴직 후 직장 복귀를 앞둔 워킹맘의 소비력을 분석한 ‘원더 이어-마케터가 주목해야 하는 놀라운 소비 팽창기’ 리포트를 발간했다고 21일 밝혔다.

이 리포트는 출산 직후부터 육아 휴직기를 거쳐 다시 회사로 복귀하는 2년간 일반적인 소비자에서 영향력 있는 소비 주체로 급성장하는 특정 시기를 원더 이어로 명명했다. 이 때 쇼핑 금액이 증가한 사람 3명 중 1명은 소비액이 월 100만 원 이상 늘었다. 쇼핑 시 온라인 커뮤니티와 주변 지인을 통한 정보 탐색량도 증가했다. 구매 고려 요소는 가격에서 상품의 원료와 성분, 친환경·유기농 여부 등으로 이동했다.

이들의 소비 특성은 ‘인플루언서 공구’, ‘키즈프렌들리’, ‘중고거래’의 세 가지 키워드로 설명된다. 검증되고 믿을 수 있는 상품을 선정해 판매하는 인플루언서를 통해 의류, 서적, 밀키트, 식자재 등 다양한 상품군을 구매한다. 응답자의 77%가 외출 시 유아 동반 입장 가능 여부를 확인했으며 노키즈 존 등 유아 동반이 불가한 경우 이에 대한 낮은 호감도를 지인 및 커뮤니티에 적극적으로 공유한다고 답했다. 74.5%는 필요한 시기만 사용하고 판매할 수 있어서 중고 거래를 활용한다고 답했는데, 중고거래 애플리케이션(앱)은 서로 정보를 나누고 공감하는 창구로도 활용되고 있다.

육아용품뿐만 아니라 여행, 생활용품, 배달음식, 문화 등 소비도 딩크족이나 1인 가구보다 더 높았다. 특히 코로나19로 인해 일반 소비자의 집콕 소비가 증가했지만 원더 이어에는 집 안팎에서의 소비가 폭넓게 늘어났다. 주택, 자동차 등 생활 주거 소비 외에도 회사 복귀를 앞두고 자신을 위한 명품 가방, 트렌드 구독 서비스 등의 자기 계발 소비도 증가했다.

대홍기획 관계자는 “가장 영향력 있는 소비 주체로 떠오르는 이들의 마음을 움직이기 위해서는 기존에 워킹맘으로만 보던 편견을 깨야 한다”며 “높은 경제력과 많은 소비 경험을 가진 원더 이어가 새로운 마케팅 타깃이 될 수 있을 것”이라고 말했다.

