휴롬, 콤팩트 원액기 'H310' 출시

[아시아경제 최동현 기자] 건강 주방 가전기업 휴롬이 역대 원액기 라인업 중 가장 작고 가벼운 콤팩트 원액기 'H310'을 출시한다고 21일 밝혔다.

이번 원액기는 다인가구부터 1인가구까지 부담 없이 사용할 수 있도록 실용성을 높인 콤팩트 모델이다. 작고 가벼워진 사이즈와 모던한 디자인이 특징이다. 기존 원액기와 동일하게 휴롬의 최신 기술 ‘멀티 스크루’를 적용해 저속 착즙으로 영양파괴를 최소화 시킨 주스, 스무디, 청, 넛밀크 등 다양한 착즙 기능을 구현한다. 성인 기준 손 한 뼘의 최적화된 사이즈로 공간이나 이동의 제약에서 벗어나 가볍고 편리하게 어디서나 나만의 ‘한 뼘 건강카페’를 만들 수 있게 했다.

한 손에 들어오는 콤팩트한 사이즈지만 사과와 같은 재료도 통째로 들어갈 만큼 넉넉한 투입구를 갖춰싿. 투입구에 재료를 넣으면 커팅 날개를 통해 자동 절삭돼 따로 재료를 손질할 필요 없이 한번에 편리하게 착즙할 수 있다. 사용 중 투입구 뚜껑을 열 경우 착즙을 자동으로 멈춰 고객들이 보다 안전하게 사용할 수 있도록 설계됐다.

디자인에 있어서도 슬림한 사이즈에 맞는 모던하면서 일체감 있는 감성 디자인을 적용했다. 컬러는 러블리한 파스텔 톤의 라벤더, 스카이블루 2종을 비롯해 화이트, 차콜, 베이지까지 총 5가지 컬러로 출시돼 다채로운 소비자 취향에 맞게 선택의 폭을 넓혔다.

휴롬은 오는 22일 오전 11시부터 1시간30분 간 네이버 쇼핑 라이브를 통해 H310 론칭 방송을 진행할 예정이다. 제품 컬러는 화이트, 라벤더, 스카이블루 3가지를 먼저 만나볼 수 있다. 이 밖에도 휴롬은 H310 출시를 기념해 오는 21일부터 27일까지 네이버 신상위크 행사를 진행한다.

김재원 휴롬 대표는 “H310 원액기는 건강한 라이프스타일을 추구하는 다양한 고객분들을 위해 사용 편의성을 높인 작지만 똑똑한 신제품”이라며 “이번 신제품 원액기를 통해 더 많은 분들이 언제 어디서나 보다 편리하게 건강주스를 즐기실 수 있는 계기가 되었으면 한다”고 전했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr