이디야커피, 국립경주박물관에 직영점 열어

[아시아경제 문혜원 기자]이디야커피가 지난 18일 국립경주박물관에 직영점을 열며 복합문화공간으로서의 영역을 확장했다고 21일 밝혔다.

이디야커피 국립경주박물관점은 신라의 역사와 문화가 깃들어 있는 국립경주박물관에서 전시 관람 후 자연경관을 만끽하며 커피와 함께 휴식을 취할 수 있는 것이 특징이다.

국립경주박물관점은 톤온톤 배색의 인테리어를 적용하여 아늑하고 따뜻한 분위기를 연출했으며, 전통 목재 가구를 현대적으로 재해석하여 고풍스러운 박물관 분위기와 잘 어우러진다. 1인부터 단체까지 다양한 타입의 의·탁자가 구성돼 있어 많은 방문객에게 여유롭고 편안한 휴게공간을 제공한다.

야외 테라스에서는 탁 트인 자연경관을 즐길 수 있으며, 전국 직영점에서 운영되는 오디오북 서비스 ‘윌라존’을 통해 매장에서 다양한 콘텐츠를 무료로 이용할 수 있다.

국립경주박물관점은 해당 매장에서만 맛볼 수 있는 특화메뉴를 운영하며 눈과 입을 즐겁게 해준다. 한국적 원재료를 사용하고 경주의 주요 문화유산을 표현한 ‘수막새 마들렌’과 ‘월지차’를 선보인다.

신라의 미소로 회자되고 있는 보물 제2010호 얼굴무늬 수막새를 본뜬 수막새 마들렌 2종은 버터와 계란이 잘 어우러진 서양식 구움 과자에 한국 전통 식재료인 쑥과 흑임자를 담아 동서양의 조화를 이루었다. 황금빛으로 물든 동궁과 월지의 아름다운 야경을 연상케하는 노란 수색의 월지차는 우엉과 대추의 구수함과 계피, 생강의 스파이시함, 감초의 단맛이 잘 어우러지는 경주에서만 맛볼 수 있는 전통차다.

