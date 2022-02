부산 1만덕·대티터널, 터널조명 설치 교체 작업 교통통제

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 부산시 건설안전시험사업소는 오는 23일부터 25일까지 터널 조명 설치와 고장 조명등 교체를 위해 제1만덕터널과 대티터널의 야간 교통통제를 실시한다고 밝혔다.

교통통제는 출퇴근 시간 혼잡을 최소화하기 위해 통제 당일 밤 11시부터 다음날 새벽 5시까지 심야시간대에 실시된다.

통제 일정과 대상은 ▲23일 제1만덕터널 상·하행선 전체 차로 ▲24일 대티터널 상행선(서대신동→괴정동) 1개 차로 ▲25일(괴정동→서대신동) 하행선 1개 차로다.

통제 기간 동안 터널을 이용하는 시민들은 교통신호수의 안내에 따라 우회도로를 이용하거나, 서행 운전해야 한다.

이번 조명시설 보수공사는 터널 이용객들에게 쾌적하고 안전한 통행 환경을 제공하고 안전사고를 예방하기 위해 시행되며, 시공은 주식회사 동선이엔지가 맡는다.

고현정 부산시 건설안전시험사업소장은 “시민에게 쾌적하고 안전한 교통 환경을 제공해 교통사고를 예방할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr