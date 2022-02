주택 규제 풍선효과…작년 순수토지 거래 역대 최다

[아시아경제 김민영 기자] 지난해 전국적으로 순수토지 즉, 토지와 건축물이 일괄거래된 내역을 제외한 토지 거래량과 거래 금액이 사상 최대 규모를 기록했다.

20일 한국부동산원의 토지 거래현황 통계를 분석한 결과에 따르면 지난해 전국적으로 순수토지 거래량은 124만8084건(필지)으로 집계됐다. 이는 2006년 관련 통계 집계가 시작된 이래 연간 기준으로 가장 많았다.

부동산원이 집계한 거래량 통계는 신고 일자 기준으로, 지분 거래를 비롯해 매매, 증여, 교환, 판결 등이 모두 포함된 수치다.

전국 순수토지 거래량은 2006∼2014년 90만∼100만 건대에서 2015∼2017년 110만 건대로 증가했다.

2018년과 2019년에는 2년 연속 감소세를 보이며 다시 100만 건대로 내려왔지만 2020년(113만 569건)과 지난해(124만8084건)에는 잇달아 역대 최다 기록을 경신했다.

지난해 전국적으로 건축물 부속 토지를 포함한 전체 토지 거래량은 약 329만6622건으로 전년보다 6.0% 줄었지만, 같은 기간 순수토지 거래량은 10.4% 늘었다.

이처림 토지 거래가 호황을 보인 것은 강력한 주택 규제로 토지로 눈 돌린 투자자들이 늘어난데다 교통을 비롯한 개발 호재 이슈가 쏟아졌기 때문으로 보인다.

지역별로 보면 작년 경기도의 순수토지 거래량이 31만7838건을 기록하며 처음으로 30만 건을 넘었다. 이는 전국 17개 시·도 가운데 가장 많은 것이다.

경기 순수토지 거래량이 전체에서 차지하는 비중은 지난해 25.5%로 역대 최고치를 기록했다. 작년 순수토지 거래 4건 중 1건 이상이 경기도에서 이뤄진 셈이다.

