국제유가 급등에 따라 전국 주유소 휘발유 가격이 5주 연속 상승세를 이어갔다. 20일 한국석유공사 유가정보사이트 오피넷에 따르면 이달 셋째 주 전국 주유소 휘발유 판매 가격은 전주 대비 26.6원 오른 리터당 1718.4원을 기록했다. 국제유가 상승은 미국 석유 수요 강세와 러시아·우크라이나 간 긴장 고조 등 영향으로 보인다. 서울 시내 한 주유소에 유가정보가 표시돼 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.