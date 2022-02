이기흥 대한체육회장 "2024년 강원 유스올림픽, 남북 공동 개최 추진"

[아시아경제 강나훔 기자] 이기흥 대한체육회장 겸 국제올림픽위원회(IOC) 위원이 2024년 강원도 동계유스올림픽의 남북 공동 개최를 추진 중이라고 20일 밝혔다.

이 회장은 이날 중국 베이징의 2022 베이징 동계올림픽 메인 미디어센터에서 대회 결산 기자회견을 열고 "2024년 강원도 동계유스올림픽은 정부 논의를 거쳐 북측에 공동으로 개최하자는 제의를 해놨다"며 "북의 마식령 스키장이 시설이 잘돼 있다고 하니 국내 무주를 포함해서 전체적인 공동 개최를 추진할 계획"이라고 말했다.

2024년 강원도 동계유스올림픽은 2024년 1월 19일에 개막해 그해 2월 2일까지 열릴 예정이다.

이 회장은 "동계유스올림픽은 80개국 이상, 3000명 이상이 참여하기 때문에 올림픽과 규모가 거의 비슷한 대회"라며 "올해 10월 서울에서 국가올림픽위원회총연합회(ANOC) 총회가 열려 IOC 위원들이 많이 모이는 만큼 이때 이런 문제를 집중적으로 논의하게 될 것"이라고 설명했다.

그러면서 "개인적인 생각이지만 북에 마식령 스키장 등 시설이 있기 때문에 두 개 이벤트 정도를 열고, 무주까지 해서 전체적으로 크게 분산 개최를 할 수 있다"며 "2024년 올림픽을 통해 한반도 변화를 도모하는 계기를 만들기 위해서라도 귀국 후 장기적인 전략과 계획을 세우겠다"고 강조했다.

한편 대한체육회는 쇼트트랙 경기에서 벌어진 오심 논란과 관련해 국제스포츠중재재판소(CAS)에 제소하지 않기로 했다. 앞서 쇼트트랙 남자 1000m 준결승에서는 우리나라 황대헌(강원도청)과 이준서(한국체대)가 조 1, 2위로 들어오고도 레이스 도중 반칙을 지적받아 실격당했다.

이 회장은 "편파 판정 논란이 불거진 이후 국제빙상경기연맹 회장과 5번 정도 만났고, 토마스 바흐 IOC 위원장과도 이야기를 나눴다"며 "국내 여론 등 우리 측 입장을 전달했고, 그 사건 이후로는 ISU에서도 나름대로 노력한 부분이 보였다"고 제소 계획 철회 이유를 설명했다.

