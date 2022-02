"한복=한국, 한복 입은 사진 올려달라"…中 폐막식 맞춰 '한복 챌린지'

[아시아경제 황수미 기자] 서경덕 성신여대 교수가 2022 베이징 동계올림픽 폐막식에 맞춰 '한복 챌린지'를 진행한다.

20일 서 교수는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "이번 올림픽 개막식에서 한복이 등장해 큰 논란이 됐었다"며 "오늘 폐막식을 맞아 여러분들과 함께 SNS상에서 한복 챌린지를 진행해 보고자 한다"고 밝혔다.

이번 한복 챌린지는 자신의 SNS 계정에 어렸을 때나 결혼식 때, 명절 때 입었던 한복 등 다양한 한복 사진을 골라 게재하면 된다. 또한 이 사진과 함께 필수 해시태그인 '#Hanbok' '#Korea' '#HanbokFromKorea' '#Hanbok_of_Korea' 등을 남기면 된다.

이를 통해 한복이 한국 문화라는 점을 전 세계에 널리 알리자는 취지다.

서 교수는 "중국의 '한복 공정'에 분노만 할 것이 아니라 우리가 대대적인 홍보를 통해 한복이 한국의 전통 의상임을 전 세계에 알리는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

그러면서 "특히 재외동포와 유학생 등 해외에 거주하는 한인들의 적극적인 동참은 전 세계에 한복을 홍보하는 데 큰 힘이 될 것"이라며 "다양한 분야의 셀럽들도 동참하길 기대한다"고 덧붙였다.

앞서 지난 4일 열린 베이징올림픽 개막식에서 한복을 입은 여성이 중국 내 소수민족 대표 중 한명으로 등장해 논란이 일었다.

국내에선 "전 세계인들이 지켜보는 올림픽에서 중국이 한국 고유 문화인 한복을 입은 조선족을 등장시킨 데 불순한 의도가 있는 것 아니냐"는 비판이 나왔다. 일각에서는 한국의 역사를 중국에 편입시키려는 '동북 공정'에 빗대 '한복 공정'이라고 목소리를 높였다.

이후 논란이 거세지자 국내 연예인들도 나서 목소리를 냈다. 방탄소년단 슈가, 소녀시대 효연, 배우 박신혜 등 한류스타들이 한복을 입은 사진을 SNS에 잇따라 올리며 한복은 한국의 문화임을 알렸다.

그러나 중국 누리꾼들은 이 같은 게시글에 비난의 댓글을 쏟아냈다. 이들은 "한복은 중국 전통 의복을 개량해 발전된 옷" "한복은 중국 것인데 왜 한국 것이라고 하나" 등의 댓글을 달았다. 특히 구토하는 표정의 이모티콘과 배설물 이모티콘을 다는 일도 있었다. 일부는 중국 국기 이모티콘으로 댓글창을 도배하기도 했다.

한편 2022 베이징 동계올림픽 폐막식은 오늘 밤 9시 중국 베이징 국립경기장에서 진행된다.

황수미 기자 choko216@asiae.co.kr