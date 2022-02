'김연아 金 강탈'한 소트니코바, 도핑 논란 발리예바에 "넌 우리의 영웅"

[아시아경제 권서영 기자] 2014 소치 동계올림픽 당시 각종 논란과 함께 금메달을 획득한 러시아의 전 피겨스케이팅 선수 아델리나 소트니코바가 도핑 논란을 일으킨 카밀라 발리예바를 '영웅'이라고 칭했다.

18일(한국시간) 소트니코바는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 2022 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글에서 메달권에 오른 러시아 선수들을 향한 축하의 메시지를 전했다. 그는 금메달을 차지한 안나 셰르바코바에게 "올림픽 챔피언 클럽에 온 걸 환영한다"고 언급했으며, 은메달을 딴 알렉산드라 트루소바에게도 "사상 처음으로 4개의 쿼드러플(4회전) 점프를 뛰었다", "금메달을 주고 싶다"고 밝혔다.

또 소트니코바는 도핑 양성 반응을 보이며 논란을 빚고도 올림픽에 출전한 카밀라 발리예바도 언급했다. 그는 "발리예바처럼 어린 소녀가 이 모든 일을 어떻게 견뎠을지 모르겠다"며 "발리예바는 어떤 상황에서도 극복할 수 있다는 사실을 증명했다", "나가서 끝까지 싸워라. 넌 우리의 영웅"이라고 덧붙였다. 앞서 발리예바는 지난 17일 열린 여자 프리스케이팅 경기에서 실수를 연발하며 최종 4위에 머물렀다.

한편 소트니코바는 2014 소치 동계올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글에서 불안한 경기력에도 224.59점을 획득하며 금메달을 획득했다. 당시 소트니코바는 올림픽 2연패를 노리던 김연아를 누르고 1위에 오르며 편파 판정 논란에 휩싸였으나, 이후 기량이 크게 떨어지면서 지난 2018년 은퇴를 선언했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr