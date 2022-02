앱코, 펫테크 기업 리틀캣과 양해각서

[아시아경제 박형수 기자] 앱코 앱코 129890 | 코스닥 증권정보 현재가 16,300 전일대비 400 등락률 +2.52% 거래량 263,527 전일가 15,900 2022.02.18 15:16 장중(20분지연) 관련기사 앱코, 지난해 매출 1018억… “올해 업황 회복, 점진적 실적 개선 기대”앱코, 올해 게이밍기어 신제품 R&D ‘전력질주’… “e스포츠 시장 활기 기대”앱코, 구세군 희망나누미에 게이밍기어 제품 후원…CSR 나눔경영 나서 close 가 국내 펫 시장을 본격적으로 공략한다.

앱코는 반려동물 디지털 헬스케어 플랫폼 전문업체 리틀캣과 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.

앱코는 생활가전 브랜드 오엘라(OHELLA)를 활용해 반려동물 사업을 진행한다. 오엘라는 2019년 선보인 소형 가전브랜드다. 소비자 생활 방식 변화나 기호를 빠르게 반영한 제품을 선보이며 빠르게 성장하고 있다.

리틀캣은 사물인터넷(IoT) 기반으로 반려동물 관련 제품을 개발하고 있다. 대표 제품으로는 LED 내장 스마트 캣휠, 건강 체크 스마트 고양이 모래, 펫 전용 스마트 체지방 측정기(상반기 출시 예정) 등이 있다. 모든 제품을 애플리케이션(APP)과 연동해 조작할 수 있다. 빅테이터를 활용한 반려동물 사업에 진출할 예정이다.

앱코 관계자는 "리틀캣의 반려동물 관련 지식재산과 앱 연동 기술에 앱코의 기획력, 생산 및 AS 인프라 등을 활용하면 반려동물 시장에서도 새로운 성장동력을 확보할 것"이라고 말했다.

앱코는 국내 1위 게이밍기어 업체다. 키보드, 마우스, 헤드셋, PC 주변기기 등을 판매하고 있다. 게이밍기어 시장에서 확보한 지배력을 바탕으로 생활가전, 스마트 단말 충전함 '패드뱅크' 등 다양한 영역으로 확장하고 있다.

