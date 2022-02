교보증권, 해외주식 계좌개설·매매 이벤트 진행

[아시아경제 이정윤 기자] 교보증권은 해외주식 신규 계좌개설과 매매 이벤트를 진행한다고 18일 밝혔다.

교보증권에 따르면 이벤트 기간은 오는 5월말까지며 해외주식 계좌개설 및 매매시 다양한 혜택을 제공한다.

우선 해외주식 100만원 이상 매매시 1만원, 1000만원 이상 매매시 2만원의 교보증권 금융투자상품권을 증정한다. 또 계좌로 일정금액 입금 후 매매시 최소 1만원부터 최대 20만원의 거래 지원금도 지급한다.

교보증권은 해외주식 신규계좌 또는 지난 3개월간 담보대출 거래가 없거나 대출잔고가 없는 고객에게 담보대출 연 4.5% 이자율을 적용한다. 여기에 미국주식 실시간 시세를 3개월간 무료로 이용할 수 있다.

박성제 교보증권 디지털마케팅부장은 "최근 미국주식 투자 열기를 반영해 이벤트를 마련했다"며 "앞으로도 해외주식 거래고객을 위해 꼭 필요한 혜택을 드리는 이벤트를 기획해 제공하겠다"고 말했다.

