7호선 상도역 역세권에 공동주택 1080가구 들어선다

서울시, 도건위 수권소위 열고 지구단위계획안 수정가결

[아시아경제 김혜민 기자] 지하철 7호선 상도역 역세권에 35층 규모의 공동주택 1080가구가 들어선다.

서울시는 17일 2차 도시·건축공동위원회 수권소위원회를 열고 동작구 상도동 154-30 일대 '역세권 주택 및 공공임대주택 건립을 위한 지구단위계획구역 지정 및 계획결정안'을 수정가결했다고 18일 밝혔다. 대상지는 7호선 상도역과 인접한 곳으로 노후·불량 건축물이 밀집돼 있어 주거환경 개선 필요성이 지적돼왔다.

이번 구역 지정을 통해 대상지 2만9786.8㎡에 지상4층~지상35층 규모의 공동주택 1080가구가 들어설 예정이다. 이 중 294가구는 공공주택으로 공급된다. 단지 내 상도역과 맞닿은 부분은 공개공지로 지정해 공원을 조성하기로 했다. 청년 창업지원 등을 위한 공공업무시설도 상도역과 연계해 배치한다. 길가에는 지역주민 모두가 이용할 수 있는 공공체육시설과, 어린이 등이 이용하는 키움센터를 조성하기로 했다.

김성보 서울시 주택정책실장은 "상도역 역세권 주변 지역주민의 주거환경을 개선하고 복리 증진과 동시에 양질의 공공주택을 공급해 주거안정에도 도움이 될 것"이라고 말했다.

