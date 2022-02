[아시아경제 장세희 기자]회삿돈 245억 원을 빼돌린 혐의를 받는 코스피 상장사 계양전기의 직원에 대해 경찰이 구속영장을 신청했다.

서울 수서경찰서는 17일 계양전기 재무팀 직원 김 모 씨에 대해 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령 혐의로 구속영장을 신청했다고 밝혔다.

경찰은 법원에서 김씨의 계좌 압수수색 영장을 발부받았으며, 자금 흐름 등을 살필 예정이다. 현재까지 파악된 공범은 없다.

김씨는 2016년부터 최근까지 회사 장부를 조작해 245억 원을 빼돌린 혐의로 지난 16일 경찰에 긴급 체포됐다.

