자화전자는 지난해 연결 기준 영업이익이 167억원으로 흑자전환했다고 17일 공시했다.

지난해 매출액은 3479억원으로 전년 대비 15.7% 증가했고 당기순이익은 233억원으로 흑자전환했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr