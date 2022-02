수젠텍 지난해 매출 772억… 영업익 54%↑

[아시아경제 이춘희 기자] 체외진단의료기기 전문기업 수젠텍 수젠텍 253840 | 코스닥 증권정보 현재가 20,050 전일대비 250 등락률 -1.23% 거래량 2,620,187 전일가 20,300 2022.02.17 15:30 장마감 관련기사 “녹십자엠에스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다'6000원 제한'에도 여전한 자가검사키트 구입난자가검사키트 온라인 판매 금지… 어린이집 등에는 무상 배포 close 이 코로나19 진단키트 매출 증대에 힘입어 87%에 달하는 매출 성장을 일궈내며 사상 최대 영업실적을 달성했다.

수젠텍은 지난해 연결 기준 매출액 772억104만원으로 전년 대비 87.0% 성장한 매출 실적을 기록했다고 17일 공시했다. 영업이익은 345억9626만원으로 54.0% 늘어하며 45%에 달하는 영업이익률을 달성했다. 당기순이익도 345억7451만원으로 흑자 전환에 성공했다.

수젠텍은 이 같은 매출액 및 영업이익의 증감에 대해 "코로나19 진단키트 판매 증가에 따른 이익 증대" 영향이라고 분석했다.

손미진 수젠텍 대표는 “올해 역시 오미크론 변이 확산과 각국의 방역체계 전환에 따라 진단제품의 수요가 당분간 지속될 것으로 전망된다"며 "올해는 아시아 및 북미를 비롯해 중남미 등 다양한 해외시장을 집중 공략할 것"이라고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr