전주시의회 양영환 의원 “평화1동주민센터-남부권청소년센터와 함께 지어야”

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시의회 양영환 의원(동서학, 서서학, 평화1·2동)은 낡고 협소한 전주시 평화1동주민센터를 완산여상 기부체납부지에 신축하는 방안을 제시했다.

양 의원은 17일 열린 제388회 임시회 5분 자유발언을 통해 “준공된 지 26년이 지난 평화1동주민센터는 교통약자는 물론, 비장애인도 주차하기 힘든 구조와 인근 도로 교통량 증가 등 여러 요인으로 지역거점 시설 역할을 잃은 지 오래됐다”며 “이런 문제로 인해 해당 주민센터와 완산여상 기부체납부지에 신축 예정인 남부권청소년센터 위치를 맞바꾸자는 의견을 낸 바 있으나, 청소년센터 부지가 완산여상 기부채납부지로 확정됨에 따라 주민센터 신축 문제는 기약이 없게 됐다”고 지적했다.

이어 양 의원은 “해당 문제는 주민센터와 남부권청소년센터를 완산여상 기부채납부지에 함께 신축하는 방안으로 해결할 수 있다”고 주장했다.

양 의원에 따르면 남부권청소년센터 부지는 제2종일반주거지역으로 건폐율 60%와 용적률 230%까지 건축이 가능하다. 또 해당 부지의 건축 가능 연면적은 6,927㎡로 30억원 가량의 공사비 조달만 가능하면 함께 신축할 수 있다.

양 의원은 “재원 조달은 현 주민센터를 매각하면 가능할 것이고, 두 건물의 통합 신축시 예산 절감은 물론, 건물 운영 관리에도 긍정적 결합 효과를 기대할 수 있을 것”이라며 전주시의 합리적 판단을 촉구했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr