정읍시, 학교급식 지역생산 가공식품 공급업체 선정

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 정읍시가 원활한 학교급식 업무추진과 지역경제 활성화를 위해 올해 정읍지역 학교급식에 납품할 지역생산 우수 가공식품 업체를 선정했다.

17일 시에 따르면 선정된 우수 가공업체는 원재료를 지역 내 생산 농산물 또는 도내산을 사용해 HACCP 시설에서 직접 제조·가공하는 17개 업체다.

시는 신청업체에 대한 서류검토와 현장 심사를 거쳐 ▲단풍고을(영)의 떡류 ▲대풍년, ㈜다원에프에스, 산영의 고춧가루 ▲미루네 거둠터의 사과주스, ▲(유)큰바위식품의 떡류, 수제비, 누룽지 ▲마이코인터내셔널의 과자류 ▲마미팜엄니농원의 잼류 등을 선정했다.

▲㈜두손푸드의 죽류와 음료 ▲㈜세림현미의 현미유 ▲부영식품의 떡류와 유지류(참기름, 들기름) ▲해를 품은 딸기농원의 딸기잼 ▲유기농비건㈜의 조청, 과자류, 장류 ▲모닝팜㈜의 블루베리잼 ▲자이연팜의 현미연근팝 ▲태인명장㈜의 청국장과 장류 ▲정문희망마을웰빙체험타운의 두부 등의 가공식품도 최종 선정했다.

이들 공급업체는 내달부터 정읍시 학교급식 지원센터를 통해 지역 내 초·중·고교 학교급식에 가공품을 납품하게 된다.

시 관계자는 “학교급식에 지역 내 우수농산물로 만든 지역 가공식품을 공급해 소비자인 학생과 생산자인 농업인, 지역 소상공인이 상생하는 길잡이가 돼 지역경제 활성화에 보탬이 될 수 있도록 지원을 계속해 나갈 것이다”고 말했다.

한편 올해 학교 무상급식 지원사업은 학교 급식비 중 보호자가 부담할 경비 전액을 지원하는 사업으로 총 총 60억원(도비 14억, 시비 16억, 교육청 30억)이 편성됐다.

사업비 중 약 5억1900만원은 지역생산 가공식품을 구매해 학교급식에 의무 사용토록 권고하고 있다.

정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr