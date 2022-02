[e공시 눈에 띄네]코스닥-16일

[아시아경제 권재희 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 스포츠서울 스포츠서울 039670 | 코스닥 증권정보 현재가 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,360 2022.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-26일스포츠서울, 강문갑·이장혁 각자 대표 신규 선임한류타임즈, 주식회사 스포츠서울로 상호변경 close =한국거래소, 스포츠서울 주권 상장폐지 심의·의결 공시

◆ 유테크 유테크 178780 | 코스닥 증권정보 현재가 1,730 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,730 2022.02.16 00:00 장중(20분지연) 관련기사 이노와이즈, 법원에 유테크 회계장부 열람 가처분 신청 [e공시 눈에 띄네]코스닥-7일거래소, 유테크에 불성실공시법인지정 예고 close =내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

◆ 얍엑스 얍엑스 060230 | 코스닥 증권정보 현재가 1,285 전일대비 45 등락률 +3.63% 거래량 416,676 전일가 1,240 2022.02.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 얍엑스, 에프디스플레이 178억에 인수… “소·부·장 경쟁력 확대”얍엑스, 메타버스·AI 의료 솔루션 개발 목적 다자간 MOU 체결얍엑스, 예술품 NFT 공동사업 추진 목적 다자간 MOU 체결 close =80억규모 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(CB) 발행 결정

◆ 청담러닝 청담러닝 096240 | 코스닥 증권정보 현재가 32,700 전일대비 200 등락률 +0.62% 거래량 72,672 전일가 32,500 2022.02.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [특징주] 청담러닝, 씨엠에스에튜 합병 기대감 [클릭 e종목]"청담러닝, 메타버스 플랫폼 통한 영역확장 기대"[클릭 e종목]"청담러닝, 찐 메타버스 플랫폼 진화" close =보통주 1주당 1000원의 결산배당 결정

◆ 인터파크 인터파크 035080 | 코스닥 증권정보 현재가 6,010 전일대비 260 등락률 +4.52% 거래량 34,749,960 전일가 5,750 2022.02.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 인터파크, 지난해 영업이익 25억원…흑자 전환“녹십자엠에스” 놓치신 분, 후속주 하나 더! 임상 3상 관련株 갑니다"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어 담은 2차전지 황금株 공개 close =지난해 영업이익 25억원, 흑자전환. 자사주 전량(355만1240주) 전량 소각.

◆ 싸이버원 싸이버원 356890 | 코스닥 증권정보 현재가 11,550 전일대비 400 등락률 +3.59% 거래량 9,754 전일가 11,150 2022.02.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 정부도 탄다! 메타버스계의 삼성전자! 말도 안 되는 ‘이 종목’싸이버원, 보안주(정보) 테마 상승세에 7.06% ↑싸이버원, 외국인 4000주 순매도… 주가 -2.94% close =보통주 1주당 80원 현금배당 결정

