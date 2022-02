민간 건축공사장 위험상황 AI가 실시간 관제…서울시, 50개소 시범사업

AI가 공사장 CCTV 분석해 위험상황 감지 → 관리자에게 알람 → 즉각 조치

작업자 쓰러짐, 안전모 착용, 중장비 진출입 시 작업자와 안전거리 등 실시간 관제

[아시아경제 임철영 기자] 서울시와 서울디지털재단이 건축공사장의 위험상황을 인공지능(AI)이 실시간 관제하는 ‘인공지능 기반 건축공사장 위험요소 관제 솔루션’을 중소규모 민간건축공사장 50개소에서 시범 사업한다고 17일 밝혔다. 자치구를 통해 5월까지 희망 사업지를 모집한 후 6월까지 시스템 구축을 마치고 7월부터 시범사업에 들어간다.

‘인공지능 기반 건축공사장 위험요소 관제 솔루션’은 인공지능(AI)이 공사 현장에 설치된 CCTV 영상을 실시간 분석해 위험 상황을 감지했을 때 알람을 통해 정해진 안전관리자·작업자에게 즉각적으로 통보하는 시스템이다. 쓰러진 작업자가 없는지, 작업자들이 안전모를 착용했는지, 중장비 진·출입 시 작업자와의 안전거리를 확보했는지 등 현장의 안전수칙 준수 여부를 실시간으로 관제한다. 이를 지키지 않았을 때 안전관리자에게 통보해 즉각 조치하도록 함으로써 사고를 미연에 방지할 수 있다.

서울시는 스마트 안전 기술을 자체 도입할 여력이 없는 중소규모 민간 건축공사장(1만㎡ 미만) 50개소를 시범 대상지로 선정할 계획이다.

작년 건축공사장 전체 인명피해 중 50인 미만 소규모 사업장에서 발생한 비율이 76.7%를 기록했지만 지난 1월 27일부터 시행된 중대재해처벌 등에 관한 법률은 50인 미만 사업장은 2년간 법 적용이 유예되고 5인 미만 사업장은 법 적용대상에서 제외돼있는 상황이다. 이에 시는 법·제도가 미치지 못하는 민간 건축공사장에 스마트 기술을 도입해 안전사각지대를 최소화한다는 목표다.

한편 서울디지털재단은 본격적 사업 시작에 앞서 건설 분야 최신 디지털 기술에 대한 내용을 담은 연구보고서 ‘이슈페이퍼’를 17일 발간했다. 이번 인공지능 기반 건축공사장 CCTV 영상 분석 기술을 비롯해 중대재해처벌법 적용이 유예된 중소규모 건축공사장이 안전관리를 위해 적용할 수 있는 다양한 디지털 기술 사례들을 소개한다.

강요식 서울디지털재단 이사장은 “이번 사업은 디지털 기술을 활용한 건설 현장 사고예방과 더불어 중대재해처벌법 시행에 앞서 상대적으로 준비가 열악한 중소형공사장을 대상으로 안전관리를 지원한다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “올해 성과를 바탕으로 디지털 기술을 활용한 행정혁신 서비스를 점차 확대해 나가겠다”고 말했다.

