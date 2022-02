[올림픽]최민정·이유빈 쇼트트랙 1500m 결승 진출

최민정 올림픽 기록 세우며 2연패 순항…이유빈과 선의의 경쟁 예고

최민정(성남시청)과 이유빈(연세대)이 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결승에 진출했다.

최민정은 16일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징 동계올림픽 여자 1500m 준결승 3조에서 올림픽 기록(2분16초831)을 세우며 가장 먼저 골인했다. 중반까지 뒤에서 탐색전을 벌이다가 두 바퀴를 남기고 단숨에 선두로 나섰다. 특유 아웃코스 질주로 산드라 벨제부르(네덜란드), 코트니 사로(캐나다), 장유팅(중국) 등을 여유롭게 따돌렸다.

준결승 1조에서 레이스를 펼친 이유빈도 2분22초157의 기록으로 가장 먼저 골인했다. 최민정처럼 중반까지 탐색전을 벌이다가 후반에 매서운 스퍼트를 발휘했다. 이유빈은 올 시즌 이 종목 세계랭킹 1위다. 함께 경쟁을 펼친 김아랑(고양시청)은 네 번째(2분22초420)로 결승선을 통과해 결승 진출이 좌절됐다.

