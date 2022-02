셀트리온, 지난해 영업이익 7539억원…전년 동기 대비 5.9%↑

역대 최대 규모 매출·영업이익·세전이익 달성

주력 바이오시밀러, 미국 시장 점유율 상승에 견조한 매출

후속 파이프라인 상업화 및 코로나19 솔루션 강화

램시마SC 시장 확대 등 지속 성장 예상

[아시아경제 이관주 기자] 셀트리온은 지난해 연결 기준 영업이익이 7539억원으로 전년 대비 5.9% 증가했다고 16일 공시했다. 매출액은 1조8908억원으로 2.3% 늘었고, 연간 세전이익도 21.6% 증가한 7915억원을 기록했다. 이는 역대 최대 규모의 매출 및 영업이익이다.

지난해 4분기만 놓고 보면 매출액 6011억원으로 분기 최대 실적을 달성했고, 영업이익은 2190억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 20.5%, 영업이익은 33.0% 증가했다.

셀트리온은 지난해 미국 시장을 중심으로 점유율이 상승하며 견조한 매출을 기록한 바이오시밀러 제품 판매와 코로나19 관련 치료제 및 진단키트 매출의 증가 등으로 양호한 실적을 달성했다고 설명했다. 주력 항체 바이오시밀러 제품군의 경우 유럽 시장에서 지난해 3분기 기준 램시마 54%, 트룩시마 34%, 허쥬마 13% 등 안정적인 시장 점유율을 기록했다.

특히 지난해 미국 시장에서 주력 항체 바이오시밀러 제품군의 점유율 상승이 두드러지며 매출 확보에 기여했다. 지난해 4분기 기준 미국 시장 점유율은 램시마(미국 판매명 인플렉트라) 22.6%, 트룩시마 25.4%를 기록했다. 이는 전년 대비 각각 10.8%, 5.6% 상승한 수치다.

셀트리온은 올해 ▲주력 바이오의약품 포트폴리오 확대 ▲코로나19 솔루션 사업 강화 ▲램시마SC 시장 점유율 확대 등을 주요 목표로 내세우고 지속 가능한 성장을 이뤄낼 계획이다. 셀트리온은 현재 보유 중인 총 11개의 바이오시밀러 제품(상업화 완료 5개, 개발 중 6개) 가운데 최소 5개 제품에 대해 내년까지 출시 지역을 확대하거나 신규 출시해 신성장동력으로 육성할 계획이다.

셀트리온은 지난해 2월 고농도 휴미라 바이오시밀러인 ‘유플라이마(CT-P17)’의 유럽 판매 승인을 받은 데 이어 12월에는 캐나다보건부 판매허가를 획득하고 북미 시장 진출의 교두보를 확보했다. 또 결장직장암 치료제 CT-P16(아바스틴 바이오시밀러)은 지난해 10월 한국과 미국에 이어 유럽에 허가를 신청했고, 허가가 완료되는 대로 조속히 시장에 제품을 선보일 계획이다.

후속 파이프라인으로는 CT-P39(졸레어 바이오시밀러), CT-P41(프롤리아 바이오시밀러), CT-P42(아일리아 바이오시밀러), CT-P43(스텔라라 바이오시밀러) 등의 글로벌 임상 3상이 진행 중이다. 지난해 4분기엔 류마티스 치료제 악템라 바이오시밀러 CT-P47의 임상 1상을 개시했다.

아울러 셀트리온은 최근 코로나19 흡입형 항체치료제의 호주 임상 1상 결과 안전성을 확인하고, 흡입형 칵테일 코로나19 항체치료제의 글로벌 임상시험에 본격 돌입했다. 흡입형 항체치료제의 안전성이 확인됨에 따라 셀트리온은 올해 초 임상 1상에서 안전성이 확인된 코로나19 치료제 후보물질인 ‘CT-P63’을 추가한 흡입형 칵테일 항체치료제 개발에 속도를 내고 있다. 지난 3일 보스니아, 세르비아, 북마케도니아 등 3개 국가에 흡입형 칵테일 항체치료제 임상 3상 임상시험계획(IND) 제출을 완료했다.

셀트리온은 램시마SC의 자가면역질환 치료제 시장 침투 역시 기대하고 있다. 피하주사 제형인 램시마SC는 병원 방문 없이 환자 자가투여가 가능해 치료 편의성을 크게 개선한 제품이다. 특히 염증성 장질환(IBD) 환자를 대상으로 실시한 54주 전환 투여 임상 결과, 혈중농도·항체반응(ADA) 등에서 정맥주사(IV)제형보다 더 양호한 수치를 나타내 IV제형과 SC제형의 듀얼 포뮬레이션(Dual Formulation) 처방이 확대될 것으로 기대된다.

셀트리온 관계자는 “지난해 주력 항체 바이오시밀러 및 코로나19 솔루션 제품군 매출 확대 등으로 양호한 실적을 이어갈 수 있었다”며 “올해도 지속가능한 성장을 위한 신성장 동력 발굴 및 역량 집중을 통해 글로벌 제약바이오 기업으로 지속 성장해 나가겠다”고 밝혔다.

이관주 기자