[포토] 이재명, 25만 택시업 종사자들과 정책협약

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 16일 서울 강남구 전국개인택시공제조합에서 개인택시운송사업 발전을 위한 정책협약식을 갖고 있다.

이 후보는 이 자리에서 택시 운송 종사자와 가족의 어려움을 경청하고 25만 택시 운송자를 대표하는 택시 4단체들과 정책협약을 체결했다.

