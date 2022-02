제약바이오협회, 조욱제 유한양행 사장에 감사패 전달

김한곤 글로벌BD팀장 협회 파견

협회·기업체 협력으로 보스턴 진출 등 GOI 사업 가속도

[아시아경제 이관주 기자] 한국제약바이오협회는 산업계 오픈 이노베이션 협력 증진에 기여한 공로로 조욱제 유한양행 사장에 감사패를 전달했다고 16일 밝혔다.

협회는 2020년 협회 조직과 회무를 개방하고 혁신하자는 취지에서 회원사 파견 근무 제도를 도입, 일동제약 해외사업부에서 첫 파견 근무를 수행했다.

이어 지난해 2월 15일 유한양행은 김한곤 글로벌BD팀장을 협회 글로벌팀으로 파견하고 한해동안 협회의 글로벌 오픈이노베이션(GOI) 사업에 참여토록 했다.

김 팀장은 코로나19로 인한 팬데믹 상황에서도 국내 제약바이오기업들의 글로벌 시장 진출을 적극적으로 지원했다. 미국 보스턴 케임브리지 이노베이션센터(CIC) 진출 및 메사추세츠공대(MIT) 산학연계프로그램(ILP) 가입, 스위스 바젤론치 파트너십 협약 등을 추진하며 국내 기업의 글로벌 시장 진출 가속화에 기여했다.

협회 관계자는 “회원사의 인재 파견을 통해 협회와 산업계 현장이 유기적으로 협력하고 소통하는데 기여했다”며 유한양행에 감사의 뜻을 전했다.

